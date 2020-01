Per Haftbefehl gesucht : Schwangere versucht auf Dachboden der Festnahme zu entgehen

Nonnweiler Auch der Dachboden ihres Wohnhauses war kein sicheres Versteck, um der Festnahme durch die Polizei zu entgehen: Diese Erfahrung hat eine per Haftbefehl gesuchte 25-Jährige Frau aus Nonnweiler-Sitzerath machen müssen.

Auch der Dachboden ihres Wohnhauses war kein sicheres Versteck, um der Festnahme durch die Polizei zu entgehen: Diese Erfahrung hat eine 25-Jährige Frau aus Nonnweiler-Sitzerath am Samstag, 18. Januar, machen müssen. Wie die Polizei am Dienstag (21.) berichtet, rückten die Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland und der Operativen Einheit Saarland gegen 11.35 Uhr am Haus der Frau an, weil gegen sie ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankenthal vorlag.