Aktuelle Corona-Zahlen 11.November : Kreis meldet 31 Neuinfektionen

Der Landkreis St. Wendel hat am Freitagnachmittag 31 neue Corona-Infektionen in der Region gemeldet. Sie verteilen sich wie folgt: Kreisstadt St. Wendel 9, Freisen 1, Namborn 3, Nohfelden 2, Nonnweiler 6, Oberthal 4, Tholey 6. Die Inzidenz, so heißt es weiter, liegt Stand Freitag, 11. November, bei 248,3. Insgesamt haben sich im Landkreis St. Wendel bislang 43 503 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, genesen sind 41 370. Dokumentiert sind laut Kreis 3800 Mutationen: Alpha 606, Beta 88, Delta 1614, Omikron 1476, unbekannt 16.