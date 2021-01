Pandemie im Landkreis St. Wendel : Drei weitere Corona-Fälle zum Wochenbeginn

Symbolfoto. Foto: dpa/University Of Oxford

St. Wendel Ruhiger Start in die Woche: Am Montag hat das St. Wendeler Gesundheitsamt drei Neuinfektionen gemeldet.

Wie ein Sprecher berichtet, leben die Betroffenen in den Kommunen Tholey (1), Nonnweiler (1) und Freisen (1). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist auf 139,07 gestiegen. Am Sonntag lag der Wert bei 136,77. Zudem meldet der Sprecher einen Sterbefall: Ein 87-Jähriger aus der Kreisstadt ist an beziehungsweise mit dem Virus verstorben.