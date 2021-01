Pandemie im Landkreis St. Wendel : 13 Neuinfektionen und ein Todesfall in der Region

13 Neuinfektionen und ein Todesfall in der Region

St. Wendel Zum Wochenabschluss hat das St. Wendeler Gesundheitsamt 13 Neuinfektionen gemeldet.

Wie ein Sprecher mitteilt, leben die Betroffenen in den Kommunen St. Wendel (4), Tholey (2), Nonnweiler (2), Nohfelden (2), Namborn (1), Marpingen (1) und Freisen (1). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist auf 145,97 gesunken. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 147,11. Zudem meldet der Sprecher einen weiteren Todesfall: Ein 86-Jähriger aus der Gemeinde Tholey ist an oder mit dem Virus gestorben.