Neue Chance für Nebenbahnen Könnte Draisy die Ostertalbahn wiederbeleben?

In Kreisen von Bahn-Befürwortern ist er schon länger Thema, der Mini-Zug Draisy, den die Saarbrücker Zeitung vorige Woche im Landesteil vorgestellt hat. Ein Konsortium in Frankreich entwickelt diesen derzeit unter der Federführung der Société nationale des chemins de fer français (SNCF/Nationale Gesellschaft der französischen Eisenbahnen). Mit dem modernen kleinen Schienenbus ließe sich wieder Zugverkehr in den ländlichen Raum bringen, so die Idee dahinter. Auch dort, wo Strecken stillgelegt wurden.