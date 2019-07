Branchenführer : Gastronome stellen ihr Angebot nun auch online

St. Wendel Interessierte Betriebe können sich noch bei der Tourist-Information St. Wendeler Land melden.

Die Tourist-Information Sankt Wendeler Land hat Gastronomiebetriebe auf ihrer Internetseite online dargestellt. Bisher wurde das kulinarische Angebot im Sankt Wendeler Land ausschließlich in Form von Anzeigen der Gastronomen in einem Printprodukt und auf Infotafeln im Bereich des Center-Parcs beworben. Da diese Informationsmedien unflexibel seien und sich die Informationen wie Öffnungszeiten, Pächter oder Schließungen schnell mal ändern könnten, seien auch die Einträge eher kurzlebig und schnell veraltet. Darauf weist eine Sprecherin des Landkreises St. Wendel hin. Daher habe die Tourist-Information Sankt Wendeler Land entschieden, die Betriebe nur noch medial auf der Website zu präsentieren. So bestehe die die Möglichkeit, Änderungen tagesaktuell einzupflegen.