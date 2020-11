Online-Vortrag : Woher kommt der Schimmel?

Ein Schimmelfleck an einer Balkontür. Wie sich so etwas verhindern lässt, darüber möchte ein Vortrag der Verbraucherzentrale informieren. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

St. Wendel Die Verbraucherzentrale bietet am Donnerstag, 3. Dezember, ab 18 Uhr einen Online-Vortrag zum Thema an. Im Anschluss können die Teilnehmer Fragen im Chat stellen.

Während der nasskalten Jahreszeit blüht in vielen Wohnungen an Wänden oder Möbeln Schimmel auf. Da dieser gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen kann, ist eine sachgerechte Bekämpfung dringend geboten. Ursache des Schimmelbefalls auf und in Wänden ist Feuchteeinwirkung. Um dem Schimmel erfolgreich entgegen zu wirken, muss geklärt werden, woher die Feuchtigkeit kommt, so der Sprecher weiter.