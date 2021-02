Ursachen und Abhilfe : Online-Vortrag zum Thema Schimmel in der Wohnung

St. Wendel Infolge der hohen Nachfrage bietet die Verbraucherzentrale am Dienstag, 23. Februar, nochmals einen Online-Vortrag zum Thema Schimmel an. Die Veranstaltung beginne um 18 Uhr und dauere zirka eine Stunde.

Zum Hintergrund: Während der nasskalten Jahreszeit blüht in vielen Wohnungen an Wänden oder Möbeln Schimmel auf. Da Schimmel gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen könne, ist eine sachgerechte Bekämpfung dringend geboten. „Ursache des Schimmelbefalls auf und in Wänden ist Feuchteeinwirkung. Um dem Schimmel erfolgreich entgegen zu wirken, muss geklärt werden, woher die Feuchtigkeit kommt“, weiß die Sprecherin. Es könne eindringende oder aufsteigende Feuchtigkeit sein oder Kondensation von Feuchtigkeit aus der Raumluft an kalten Oberflächen. Wenn im Winter hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen auftrete, komme es auf sachgerechtes Heizen und Lüften an. Oft seien Schlafzimmer betroffen.