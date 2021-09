Ökumenisches Abendlob : Ökumenisches Abendlob mit dem Taizé-Projektchor

Am 12. September findet ein Abendlob mit dem Taizè - Projektchor St.Wendel statt. Foto: B&K/Bonenberger

St Wendel Ein Okumenisches Abendlob mit dem Taizé-Projektchor findet am Sonntag, 12. September, um 19.30 Uhr, in der St. Annenkirche in St. Wendel statt. Das teilt die Pfarreiengemeinschaft St. Wendel mit.

Auf dem Programm stehen in erster Linie Gesänge aus Taizé, sowie besinnliche Texte und Impulse. Im Rahmen des Abendlobs wird auch den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal gedacht. Geldspenden, die im Rahmen des Abendlobs gerne entgegengenommen werden, gehen ohne Abzüge an den für Ahrweiler zuständigen Pfarrer Jörg Meyrer, der sie vor Ort gezielt für Menschen in Not einsetzt.

Das Abendlob wird von Pfarrerin Christine Unrath und Pastor Erwin Recktenwald sowie dem ökumenischen Taizé-Projektchor unter Leitung von Hermann Lissmann und Theo Schwarz am Flügel gestaltet.

Der Taizé-Projektchor, der nun bereits auf ein fünfzehnjähriges Bestehen zurückblicken kann und mittlerweile auf zirka 70 Mitglieder angewachsen ist, widmet sich hauptsächlich den Gesängen aus Taizé, die einen besonderen Charakter haben und sich im Laufe der Jahre in die ganze Welt verbreitet haben, heißt es von Seiten der Pfarreiengemeinschaft.

Die Lieder sind so gestaltet, dass sie mit ihren eingängigen Texten und Melodien und durch häufiges Wiederholen den Menschen bis in die Tiefe durchdringen und ihm so das Evangelium zugänglich machen und ihn für das Wesentliche öffnen. Wer sich auf die Musik und die ausgewählten Texte einlässt, erfährt eine wohltuende Auszeit vom Alltag und kann daraus Kraft für die neue Woche schöpfen.