Mitten in der Nacht : Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand in Gronig aus

Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand in Gronig aus

Mitten in der Nacht

Einsatz für die Feuerwehr in Gronig. Dort war in der Nacht auf Montag im Erdgeschoss einen Familienhauses Feuer ausgebrochen. Foto: Dirk Schäfer

Gronig Der Rauchmelder hatte ein Ehepaar in der Nacht auf Montag rechtzeitig gewarnt. Die Frau wurde durch den eingeatmeten Brandrauch leicht verletzt.

Ein Notruf mit dem Stichwort „Zimmerbrand“ ist in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr bei der Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg eingegangen. Diese löste Alarm aus. Die Feuerwehr rückte daraufhin zu einem zweistöckigen Einfamilienhaus in der Mombergstraße in Gronig aus.