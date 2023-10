Platz „Im Brühl“ in Oberthal wird neu gestaltet Feiern zwischen Jupiter und Venus

Vereinzelte kleine Erdhügel und ein Bagger sind derzeit auf dem Platz „Im Brühl“ zu sehen. Deutliche Signale dafür, dass auf dem Gelände in der Oberthaler Ortsmitte Veränderungen anstehen. „Es ist ein lang gehegter Wunsch, eine sinnvolle Nutzung für die Fläche zu haben“, sagt Bürgermeister Stephan Rausch (CDU). Bislang trat der in den 1990er Jahren angelegte 3100 Quadratmeter große Platz vor allem als Veranstaltungsort für die Kirmes oder als Parkfläche in Erscheinung. In Zukunft soll er zudem ein Ort sein, „der zum Verweilen einlädt“, wie es der Verwaltungschef formuliert.