Waldritter-Bildungszentrum : Ein Widerstandskämpfer für die Waldritter

Die sechs Hütten sind saniert worden und weisen 40 Bettenplätze auf. Foto: Frank Faber

Steinberg-Deckenhardt Schon seit einer Weile haben die Waldritter das ehemalige Max-Braun-Zentrum in Steinberg-Deckenhardt übernommen. Nun hat Magnus Jung eine Statue von Max Braun vorbeigebracht. Diese soll aufgestellt werden, wenn die Umbauarbeiten abgeschlossen sind. Wir verraten, was sich schon alles verändert hat und was noch aussteht.