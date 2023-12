Mit 67 Jahren Warum sich Franz-Josef Schlitter eine Ausbildung zum Krippenbaumeister macht

Schon Tage vor dem Heiligen Abend blieb die Wohnzimmertür verschlossen. Im Verborgenen werkelte der Vater, um seine Familie dann zum Fest mit einer imposanten Krippe zu überraschen. „Die war dann schon mal 1,50 auf zwei Meter groß“: Franz-Josef-Schlitter, der in Bingen aufgewachsen ist, denkt gerne an die Weihnachtstraditionen in seinem Elternhaus und die Bauwerke seines Vaters zurück.