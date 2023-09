Fest der Waldritter in Steinberg-Deckenhardt Matschrennen, Bubble-Fußball, Bogenschießen

Der Verein Waldritter-Südwest feierte sein zehnjähriges Jubiläum mit einer „Back to School“-Party im Waldritter-Bildungszentrum Saar in Steinberg-Deckenhardt. Das Jugenddorf, das den meisten Ortsansässigen noch als Falkenlager oder Max-Braun-Zentrum geläufig ist, wurde 2019 von den Waldrittern übernommen und bereits teilweise saniert.

Konzentriert lauschen die Kinder und Jugendlichen Dieter Simon, der ihnen den Ablauf des unmittelbar bevorstehenden Matschrennens erläutert. Die etwa 50 Teilnehmer müssen einen Parcours mit Hindernissen und einem Tunnel bewältigen, das Highlight gibt es jedoch gleich zu Beginn der Runde, eine mit Folie angelegte Wasserrutschbahn, an deren Ende ein Wasserbad wartet. Die ersten Wettkämpfer laufen noch recht zaghaft über die provisorische Rutschbahn, die allerdings auch noch nahezu trocken ist, wird sie doch lediglich mithilfe eines Gartenschlauchs bewässert. Ein junger Mann in gelben Gummistiefeln hat die Lacher auf seiner Seite, als er sich bei den Zuschauern beschwert, dass Wasser in seine Stiefel eingedrungen sei.