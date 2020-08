Aufgeforstet : Oberthaler Sozialdemokraten helfen dem Wald

Der Hilfe des SPD-Gemeindeverbands Oberthal ist es zu verdanken, dass Auf Hahnert und am Leißberg knapp zwei Hektar Wald wieder aufgeforstet wurden. 1025 Traubeneichen und 696 Douglasien wurden in Zweiterteams gepflanzt und durch Hordengatter vor Wildverbiss geschützt. Foto: Uwe Schäfer

Oberthal „Die jährlichen Berichte des Gemeindeförsters im Gemeinderat sprechen eine klare Sprache“, findet Uwe Schäfer von der SPD-Gemeinderatsfraktion.

„Hitze, Trockenheit und dadurch begünstigt der Borkenkäfer machen unserem Wald zu schaffen. Die Klimaerwärmung macht auch vor dem Wald in Oberthal nicht halt.“ Allerdings habe die SPD die Nachrichten nicht bloß zur Kenntnis nehmen, sondern aktiv gegensteuern wollen: durch die Pflanzung neuer Bäume. Doch das erwies sich schwieriger als gedacht.

Der SPD-Gemeindeverband hatte eine gemeinschaftliche Pflanzaktion am Tag des Waldes (21. März) organisiert. „Der Corona-Lockdown machte jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung“, berichtet Schäfer. Unter strikter Einhaltung der Corona-Beschränkungen habe es der SPD-Gemeindeverband dennoch geschafft, 1025 Traubeneichen und 696 Douglasien in Zweiterteams zu pflanzen und durch Hordengatter vor dem Wildverbiss zu schützen. „Geduld und Ausdauer waren gefragt, aber letztendlich hat es sich gelohnt: Auf Hahnert und am Leißberg führte die gemeinschaftliche Kraftanstrengung zur Wiederaufforstung von knapp zwei Hektar jungen Waldes“, berichtet das Ratsmitglied. Und davon, dass viele Spenden eingegangen seien, die die Waldhilfe maßgeblich mit ermöglichten.