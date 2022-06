SFG-Familie hat viel vor : Kelkel führt Präsidium der SF Güdesweiler

Hintere Reihe von links: Michael Dorscheid, Kai Schuch, Dennis Hauch, Matthias Maurer, Elmar Kelkel, Elias Jochum, Philipp Simon, vordere Reihe: Manuel Schu, Jasmin Schunck, Laura Schuch, Lena Lorenz, Hannah Kelkel, Alfred Erfurt, Klaus Scheid, Isabelle Möller, Alexander Maurer Foto: Isabelle Möller

Güdesweiler SFG-Familie plant im Juni die „Olympischen Dorfspiele“, im Juli einen „Tag der Familie“ und im August ein Fußballcamp für Kinder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Fußballverein der Sportfreunde Güdesweiler hat einen neuen Vorstand gewählt. Nachdem sich der Verein 2018 für ein neues System und Konzept des Vorstandes entschied, blieb man diesem treu, denn diese Konstellation darf man als einen erfolgreichen Umbruch sehen und wählte erneut ein dreiköpfiges Präsidium mit Elmar Kelkel an der Spitze und zwei Vize mit Laura Schuch und Karsten von Ehr, heißt es in einem Pressebericht vonseiten des Vereins.

Die neuen Strukturen im Verein haben sich gerade in dieser schwierigen Zeit in Corona als optimal herausgestellt. „So konnten wir in den einzelnen Bereichen schnell reagieren und für den Verein das Beste herausholen“, so der alte und neue Präsident Elmar Kelkel. Auch haben sich hier die kurzen Kommunikationswege als hilfreich herausgestellt.

Info So wurde gewählt Der Vorstand: Präsident Elmar Kelkel, Vizepräsident/in Karsten von Ehr, Laura Schuch; Schatzmeisterin Lena Loren,; Stellvertretender Schatzmeister Matthias Maurer; Schriftführerin Jasmin Schunck; Referatsleiter Sport Philipp Simon, Stellvertreter Dennis Hauch; Referatsleiter Jugend Manuel Schu; Stellvertretender Referatsleiter Jugend Hannah Kelkel; Referatsleiterin Organisation Laura Erfurt, Stellvertreter Dennis Hauch; Beisitzer: Alfred Erfurt, Klaus Scheid, Michael Dorscheid, Kai Schuch, Alexander Maurer, Elias Jochum, Isabelle Möller.

Die Corona-Pandemie stellte den Verein in den letzten beiden Jahren vor große Herausforderungen, sei es durch ständig wechselnde Anforderungen im Bereich der Hygienekonzepte, viele Spielabbrüche oder überhaupt die Fortführung des Spielbetriebes. Auch in Zukunft steht man vor weiteren Herausforderungen, wobei hier schon nach neuen Lösungswegen gesucht wird. Was aber auch sehr wichtig für den Verein ist: dass die Vereinskultur stimmig ist, heißt es weiter.

Die Mitglieder engagierten sich bei vielen attraktiven Veranstaltungen und gäben ein solides Bild ab, mit entsprechender Würdigung von außen, heißt es weiter. „Dies alles konnte nur gelingen, weil innerhalb unserer SFG-Familie so viele zahlreiche Helfer da sind, die anpacken, die bewegen, die aber auch mobilisieren und kritisieren“, so der Vereinspräsident. Und so soll es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen geben, wie im Juni die „Olympischen Dorfspiele“, im Juli, „Tag der Familie“ und im August ein Fußballcamp für Kinder.