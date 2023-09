Vorfahrt in Güdesweiler missachtet Autofahrerin bei Unfall verletzt

Güdesweiler · ( Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Güdesweiler Dorfstraße verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Der Verkehrsunfall ereignete sich, als eine Pkw-Fahrerin von der Kapellenstraße kommend die Dorfstraße überqueren wollte, um in die Untere Bliesener Straße einzubiegen.

08.09.2023, 11:06 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch