Blaulicht : Mit roher Gewalt Tisch beschädigt

Oberthal Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, etwa 17.30 Uhr, im Bereich Imweiler Wies einen dort als Teil einer Raststelle neu aufgestellten Tisch beschädigt. Das berichtet die Polizei.

Redakteurin in der Lokalredaktion in St. Wendel.

Der Tatort befindet sich an dem noch nicht für den Verkehr freigegebenen Verbindungsweg zwischen Post- und Bahnhofstraße. Der Tisch wurde nach Angaben des Anzeigers vermutlich mit roher Gewalt samt der Verschraubung aus seiner Verankerung gezogen, so dass er komplett neu befestigt werden muss. Darüber hinaus war der Bereich durch zahlreiche zerbrochene Bierflaschen verunreinigt, berichtet der Polizei-Sprecher weiter. Ob die Sachbeschädigung im Zusammenhang mit der Oberthaler Kirmes steht, ist nicht sicher. Eventuell könnte aber auch eine Personengruppe, die in Verbindung mit zwei in der Nähe abgestellten Mopeds und einer Crossmaschine gesehen wurde, für die Tat in Betracht kommen.