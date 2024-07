Vandalen wüten auf Streuobstwiese Mehrere Obstbäume im Raum St. Wendel mutwillig zerstört

St. Wendel · Einem sinnlosen Akt der Zerstörung sind in Oberthal mehrere Obstbäume zum Opfer gefallen. Die Polizei ermittelt und richtet einen Appell an Vandalen, die sich an Pflanzen oder Tieren vergreifen.

11.07.2024 , 17:39 Uhr

Obstwiese bei Oberthal (Symbolbild) Foto: KLAUS LERMANN​