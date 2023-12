Unfallflucht in Oberthal Auto beschädigt und abgehauen

Oberthal · Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag etwa in der Zeit zwischen 11.15 und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Oberthal ereignet. Die 47-jährige Geschädigte parkte mit ihrem schwarzen Auto vom Markt aus gesehen in zweiter Reihe und ging einkaufen.

22.12.2023 , 08:19 Uhr

Foto: dpa/Stefan Puchner