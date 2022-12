Wahl in der Sitzung am Mittwochabend : Oberthals neuer Beigeordneter heißt Thomas Conradi

Wahl in der Sitzung am Mittwochabend

Oberthal Die Wahl wurde notwendig, da sein Vorgänger, Timo Backes, das Amt aus persönlichen Gründen abgegeben hatte.

Thomas Conradi (CDU) ist neuer Beigeordneter der Gemeinde Oberthal. Der Gemeinderat wählte den Christdemokraten in seiner letzten Sitzung dieses Jahres am Mittwochabend mehrheitlich in das Amt. In der geheimen Abstimmung votierten 17 Ratsmitglieder für Conradi, zehn stimmten mit Nein.