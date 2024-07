Stephan Rausch blickt zurück auf 16 Jahre Bürgermeister in Oberthal Weltraum, Windpark und das Wir-Gefühl

„Es ist jeden Tag ein bisschen Abschied nehmen“, sagt Stephan Rausch. Der 62-Jährige hat damit begonnen, den großen Schrank in seinem Büro auszuräumen. In 16 Jahren ist so einiges zusammengekommen. So lange hat er als Bürgermeister das Leben in der Gemeinde Oberthal mitgestaltet. Wobei er betont, dass dies stets Teamarbeit gewesen sei. Mit dem Ende seiner zweiten Amtszeit am 30. September wird der Christdemokrat in den Ruhestand gehen. Ein Augenblick, so weiß er, indem er nochmals seine Zeit als Verwaltungschef reflektieren wird. Neben den großen Projekten, die umgesetzt wurden, blieben vor allem die emotionalen Momente im Gedächtnis haften. „Es sind die persönlichen Gespräche mit den Menschen, die mir immer am meisten gegeben haben“, sagt Rausch. Dass sich Bürger, teils in Notsituationen, vertrauensvoll an ihn gewandt haben, bedeute ihm viel. Dieses Vertrauen sei wichtig.