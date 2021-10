Astronaut Matthias Maurer wartet auf Flug ins All : Start zur ISS verschoben – dennoch wird heute in Oberthal die Weltraumparty gefeiert

Esa-Astronaut Matthias Maurer wartet auf den neuen Starttermin der Rakete zur Raumstation ISS. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Oberthal Der Flug ins All ist verschoben: Der erste saarländische Astronaut Matthias Maurer muss auf den nächsten Starttermin warten. Eigentlich sollte er am Sonntag zur Raumstation ISS aufbechen. Dennoch steigt in seiner Heimatgemeinde wie geplant die große Party.

Als die Organisatoren am Samstagmorgen, 30. Oktober, die Bliestalhalle aufschließen, präsentiert sich diese festlich geschmückt. Alles ist an seinem Platz, bereit für die große Weltraumparty, die anlässlich des Missionsstarts von Esa-Astronaut Matthias Maurer an diesem Sonntag, 31. Oktober, hätte starten sollen.

Die Bliestalhalle ist schon hergerichtet für die große Launchparty am Sonntag. Foto: Dirk Schäfer Foto: Dirk Schäfer

Statt Vorfreude herrscht plötzlich gedrückte Stimmung. Gerade haben die Verantwortlichen erfahren, dass der geplante Start der Space X-Rakete am Cape Canaveral verschoben wurde. Der Groniger Astronaut und seine Crew können nicht wie geplant ihre Reise zur Internationalen Raumstation ISS antreten. Der Grund: schlechte Wetterbedingungen. Mit dieser Nachricht steht auch sofort eine Frage im Raum: Was soll nun mit der Party werden?

Info Programm der Pre-Launchparty startet diesen Sonntag, 31. Oktober, ab 8.30 Uhr. Zunächst gibt es Ansprachen von Bürgermeister Stephan Rausch (CDU), Ministerpräsident Tobias Hans (CDU), Landrat Udo Recktenwald (CDU), Sébastien Girard, französischer Generalkonsul in Saarbrücken, Mathias Link, Director Luxembourg Space Agency. 10 Uhr: Jürgen Schlutz, ESA-Experte Strategie- und Programmteam der Direktion Köln, referiert zum Thema „Zukunft Europas astronautischer Missionen zur ISS und zum Mond (Thomas Pesquet - Matthias Maurer; Nutzen der ISS-Forschung)“. 10.30 Uhr: Ammar Alkassar, Bevollmächtigter für Innovation und Strategie des Saarlandes, spricht über „Wissenschaftliche Innovationspotentiale des Saarlandes in der Raumfahrt“. 11 Uhr: Frühschoppen, begleitet vom Musikverein Gronig. 13 Uhr: Zaubershow mit Maxim Maurice. 13.30 Uhr: Infos über Exzellenz-Forschung im Saarlan mit Freya Scheffler-Kayser, Deutsche Raumfahrtagentur im DLR, Missionsteam Cosmic Kiss. Das Themenspektrum wird vertieft von Michael Backes, Sprecher Saarland-Botschafter und Direktor am CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (Thema: „Cybersicherheit und Datenschutz als Standortvorteil“), Bergita Ganse, Professorin für Innovative Implantatenentwicklung (Frakturheilung) Universitätsklinikum Homburg (Thema: „Muskelforschung auf der ISS“), Daniel Müller, Uni Saarbrücken (Themen: ESA-Kooperationsprojekte „Touching Surfaces“ und „Biofilms“ – Forschungsprojekte zu mikrotopografisch strukturierten antimikrobiellen Oberflächen mit Matthias Maurer an Bord der ISS) und Professor Antonio Krüger, Leiter des Deutschen Forschungsinstitutes für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken (Thema: „Gemeinsames Transferlab von ESA und DFKI“). 15.30 Uhr: Auftritt des Musikverein Steinberg-Deckenhardt. 16.30 Uhr: Wolfgang Weyrich (Vorstandsvorsitzender der Sternwarte Peterberg) und Sebastian Voltmer (Leiter des Weltraumateliers Mosberg-Richweiler) stellen das Projekt „St. Wendeler Sternenland“ vor. 17 Uhr: ESA-Pressesprecher Bernhard von Weyhe spricht zum Thema „Highlights der Erd- und Umweltbeobachtung aus dem All“. Ab 18 Uhr: Live-Musik mit der Band „Elm F. & the Rooks“. Ab 10 Uhr startet ein Kinderprogramm mit der Wissenswerkstatt Saarbrücken (10 bis 15 Uhr), einer Zaubershow mit Maxim Maurice (14 bis 14.30 Uhr), Airbrush-Tattoos (14.30 bis 17 Uhr) und Kinderschminken sowie Raketenbauen vom Verein zur Förderung von Jugendprojekten (15.30 bis 18 Uhr).

„Sie findet trotzdem statt“, verkündet Oberthals Bürgermeister Stephan Rausch (CDU), nachdem er sich mit dem Orga-Team und den Vereinsvertretern beraten hat. „Wir werden das Programm wie geplant durchziehen“, so Rausch. Aus der Lauchparty wird eine Pre-Launchparty.

Einlass wird jetzt um 8 Uhr statt um 5.30 Uhr sein. Gegen 8.30 Uhr möchte Rausch das Programm zunächst mit Grußworten starten (siehe Infobox). „Vielleicht kriegen wir noch eine Live-Schalte zu Matthias Maurer hin.“ Weiter geht es im Tagesverlauf mit Vorträgen, Musik und Magie.

Die Gemeinde hatte sich auch ein Programm eigens für die Kinder ausgedacht. Die benachbarte Bliestalschule war als Location dafür auserkoren. „Jetzt holen wir das Programm in die Cafeteria der Bliestalhalle“, sagt Rausch.

Während er spricht, sind die Mitarbeiter einer Gärtnerei eingetroffen, um die Halle noch weiter aufzuhübschen. „Es soll alles toll aussehen, für die, die kommen“, so der Bürgermeister. Und er hofft, dass möglichst viele den Weg nach Oberthal finden werden, auch wenn der Start von Saar-Astronaut Maurer nicht stattfinden kann.

„Es tut mir unendlich leid“, sagt Rausch. „Aber die Sicherheit der Astronauten ist das Wichtigste. Nicht die Party in Oberthal.“ Ein Grund, warum diese nicht abgesagt wird, ist für den Verwaltungschef das Engagement der Vereine. „Das sind wir auch ihnen schuldig.“ Die Organisatoren haben bei ihrer Entscheidung auch die Gäste im Blick, die bereits angereist sind. „Wir wollen einen unterhaltsamen, interessanten Sonntag bieten, an dem wir den ersten Saarländer, den ersten Oberthaler im All anfeuern“, so der Bürgermeister.

Keine Frage, Stephan Rausch hatte sich den Start in dieses Wochenende anders vorgestellt. Gleich nach dem Aufstehen klingelte sein Telefon. Der Anruf kam vom Ersten Beigeordneten der Gemeinde, Dirk Schäfer. „Guten Morgen“, sagte Rausch, nichts ahnend. „Nein, kein guter Morgen“, habe Schäfer entgegnet und von dem verschobenen Missions-Start berichtet.

Die amerikanische und die europäische Raumfahrtbehörden haben bereits einen neuen Termin bekannt gegeben. Der Flug des saarländischen Astronauten Matthias Maurer und seiner Crew zur Internationalen Raumstation (ISS) soll nun am Mittwoch, 3. November, um 6.10 Uhr erfolgen.