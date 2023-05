An diesem Samstag, 3. Juni, ab 19.30 Uhr unterhalten der Musikverein (MV) Steinberg-Deckenhardt und die Musikgemeinschaft Alsweiler-Marpingen ihr Publikum beim Sommer-Open-Air am idyllischen Fischweiler in Güdesweiler. „Da Sabrina Werth beide Orchester dirigiert, kam schon die Idee auf, einmal ein gemeinsames Konzert zu spielen“, erklärt Sven Gatzweiler, Präsidiumsmitglied des MV Steinberg-Deckenhardt. Den Veranstaltungsort am Fischweiher bezeichnet er dazu als ideal. Eine Bühne mit dem Innenmaß von zwölf mal zehn Meter wird für den Freiluftauftritt aufgebaut. „Wir sind am Konzertende mit rund 90 Musiker auf der Bühne“, sagt Gatzweiler. Im ersten Bereich der Veranstaltungsfläche werden 300 weiße Gartenstühle aufgestellt. Hinten und seitlich werden zudem 25 Bierzeltgarnituren platziert, die weiteren 200 Besucher Platz bieten. „Insgesamt haben wir Sitzgelegenheiten für 500 Personen“, sagt Gatzweiler. Neben der Bühne kauft der MV auch Licht, Ton und Technik ein. Mit 20 000 Euro wird der Klangkörper aus dem Förderprogramm Impuls des Bundesmusikverbandes Chor und Orchester unterstützt (BMCO), was Gatzweiler freut, Die Musiker aus Alsweiler und Marpingen werden mit vier Stücken den Konzertabend eröffnen. „Wir bieten ein lockeres Sommerprogramm mit Unterhaltungsmusik“, lässt Gatzweiler durchblicken. Ebenfalls vier Werke präsentiert dann der MV Steinberg-Deckenhardt. „Als Höhepunkt des Konzerts werden dann noch beide Orchester gemeinsam spielen“, kündigt er noch an. Auch neue Stücke seien eingeübt worden. Wir für jeden etwas im Programm“, ist Gatzweiler überzeugt. Durch das Programm führt Moderator Oliver Strack. Unterstützt wird der MV vom Güdesweiler Angelsportverein und der Interessengemeinschaft Hämmel. Karten zum Preis von acht Euro gibt es am Tag der Veranstaltung an den beiden Abendkassen, bei den Musikern beider Vereine sowie im Gasthaus Stephan in Steinberg-Deckenhardt. Der Veranstalter bittet die Besucher, die Parkmöglichkeiten auf dem Dorfplatz und am Friedhof in Güdesweiler zu nutzen.