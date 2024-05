Hochwertige Keramik So war es auf dem Töpfermarkt in Oberthal (mit Fotos)

Er ist und bleibt ein Erfolgsmodell. Der Internationale Töpfermarkt in Oberthal, der am vergangenen Wochenende zum 21. Mal mit hochwertiger Keramik in den unterschiedlichsten Farben und Formen aufwartete, lockte mit seinen 50 Standbetreibern, darunter einige Neulinge, abermals Tausende von kaufwilligen Besuchern an.