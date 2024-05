Oberthal 500. Geburtstag bei Sippentreffen gefeiert

Sechs Schwestern, die Jüngste von ihnen 79 Jahre alt, feierten am vergangenen Sonntag während eines Familientreffens, dass sie nun alle zusammen das halbe Jahrtausend komplettiert haben. Die SZ war dabei und sprach mit Jubilarinnen und Angehörigen.

Beim Sippentreffen in Oberthal sind fast 40 Personen in Wohn- und Esszimmer von Familie Steinmetz versammelt. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn wie Gastgeberin Sabine Steinmetz verrät, treffe man sich zweimal jährlich, im Winter und im Sommer, zum Wandern und geselligen Beisammensein: „Zu diesem Anlass kommen alle acht Kinder der sechs Schwestern, der Gessner Mäd, zusammen und diejenigen der 15 Enkelkinder, die es zeitlich einrichten können, stoßen ebenfalls dazu. Aber heute sind wir fast vollzählig, das ist sonst nicht immer der Fall.“