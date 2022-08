Saarländer kam im Mai von der ISS zurück : Warum Astronaut Matthias Maurer an Außerirdische glaubt

Berlin Der saarländische Astronaut Matthias Maurer hat sich zum Thema Außerirdische geäußert. Und genau erklärt, warum er an deren Existenz glaubt.

Der im Mai von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrte Astronaut Matthias Maurer geht von der Existenz von Außerirdischen aus. „Wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden Galaxien es gibt und wie viele Milliarden Sonnensysteme in jeder Galaxie sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein ähnliches Sonnensystem wie unseres mit einer zweiten Erde gibt, deutlich größer, als einen Sechser im Lotto zu gewinnen“, sagte der 52-Jährige aus dem Saarland der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag). Auch wenn die meisten Menschen in ihrer Lebenszeit keine Lotterie gewännen, spreche diese Gleichung eindeutig für die Existenz außerirdischen Lebens. „Irgendjemand auf dieser Erde gewinnt so was trotzdem immer wieder. Das heißt für mich: Da draußen gibt es höchstwahrscheinlich Leben.“