Neue Sätze gelten rückwirkend für August : Gemeinde Oberthal senkt Eltern-Beiträge für die Kita

Als Nachzügler beteiligt sich nun auch die Gemeinde Oberthal an dem Projekt „Fachberatung der kommunalen Kindertageseinrichtungen“. Das hat der Rat einstimmig so beschlossen. Nachdem dieses Thema im Juni schon einmal aufgekommen war, hatten sich die Kommunalpolitiker Bedenkzeit erbeten. Inzwischen, so berichtete der Erste Beigeordnete der Gemeinde, Dirk Schäfer (CDU), hätten die Verantwortlichen das Konzept noch einmal ausführlich vorgestellt. Zwei pädagogisch ausgebildete Vollzeitkräfte, beschäftigt bei den Projektträgern idee.on und Lebenshilfe St. Wendel, sollen die Einrichtungen bei fachlichen oder organisatorischen Themen unterstützen. Auf drei Jahre ist das Projekt zunächst angelegt. Personal- und Betriebskosten sollen anteilig, entsprechend der Kita-Plätze, unter den Kommunen im Landkreis St. Wendel aufgeteilt werden. Für die Gemeinde Oberthal ergibt sich ein jährlicher Betrag von etwa 6000 Euro. „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit“, bekräftigte Uwe Schäfer, Sprecher der SPD-Fraktion, nochmals die Entscheidung, das Thema vertagt zu haben. „Immerhin nehmen wir Steuergelder in die Hand.“ Diese sind nach Einschätzung von Dennis Meisberger (CDU) in dem Modellprojekt „gut investiert“.