Am Samstag zum letzten Mal geöffnet Warum das Restaurant Stephan in Steinberg-Deckenhardt schließen muss

Über viele Jahre ein gewohntes Bild. Der Kirmesplatz gegenüber dem Gasthaus Stephan in Steinberg-Deckenhardt ist als Parkfläche mit Autos belegt. Gäste aus nah und fern haben von Donnerstag bis Sonntag das gemütliche Ambiente mit der gutbürgerlichen Küche in der Gaststätte genossen. Dieses Bild wird sich nun verändern. An diesem Samstag, 27. April, wird das beliebte Gasthaus in Steinberg-Deckenhardt ein letztes Mal geöffnet sein.