Passend zur Mission des Esa-Astronauten Matthias Maurer : Kosmische Schokoladenkreationen gibt‘s im Oberthaler Rathaus

Passend zur Weltraummission des Groniger Esa-Astronauten Matthias Maurer gibt es in Oberthal jetzt „Cosmic Kisses“-Pralinen. Foto: Evelyn Schneider

Oberthal Als Heimatgemeinde des Esa-Astronauten Matthias Maurer, der sich aktuell auf der Raumstation ISS befindet, begleitet Oberthal dessen „Cosmic Kiss“-Mission. Sei es mit Veranstaltungen wie der Prelaunch-Party im vergangenen Herbst oder der aktuell im Bürgersaal im Rathaus eingerichteten Weltraumausstellung.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung konnte Bürgermeister Stephan Rausch (CDU) nun ein „besonderes Mitbringsel“ präsentieren. An einen bekannten Werbeslogan angelegt, sei es so etwas wie „die zarteste Versuchung, seit man ins Weltall fliegt“. Die Rede ist von „Cosmic Kisses“-Pralinen.