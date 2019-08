Die Polizei sucht Zeugen : Täter zerkratzen vier Autos in Oberthal

Oberthal Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an Autos in der Hauptstraße in Oberthal zu schaffen gemacht.

Wie ein Polizei-Sprecher mitteilt, zerkratzen sie unter anderem die Beifahrerseite eines am Fahrbahnrand geparkten Daimler Benz (E-Klasse, Farbe Blau) mit einem spitzen Gegenstand. Hierdurch sei ein zirka 30 Zentimeter langer Kratzer entstanden. Der Eigentümer des Autos, ein 43 Jähriger aus Oberthal, habe den Schaden bei der Polizei gemeldet. Bei der Aufnahme stellten die Beamten fest, dass noch vier weitere Autos in der besagten Straße zerkratzt wurden.