Unfall in Oberthal Auto beschädigt und dann abgehauen

Oberthal · Zu einem Unfall mit Flucht ist es am Samstag es in der Zeit zwischen 12 und 12.45 Uhr in Oberthal gekommen. Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes wurde ein silberfarbener BMW der Fünfer-Reihe von einem anderen, bislang unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und an der linken Seite beschädigt.

16.09.2024 , 13:42 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch