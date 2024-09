Neuer Platz an der Grundschule in Oberthal eingeweiht Ein Treffpunkt für alle Generationen

Willkommen liebe Leut‘ an unserer Schule heut‘. Wir sind alle hier, um zu feiern“, singen die Kinder der Grundschule Oberthal am Mittwochvormittag. Und das, was es zu feiern gibt, dürfte ihnen in Zukunft viel Freude bereiten. Denn der Mehrgenerationenplatz, der sich unmittelbar an das Schulgelände anschließt, und jede Menge Spielgeräte bereit hält, ist fertig und kann somit eingeweiht werden.