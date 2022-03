Orgelreise im pastoralen Raum : Orgelreise im pastoralen Raum

St Wendel Ab April begeben sich zehn Organisten und Seelsorger auf eine Orgelreise durch den künftigen pastoralen Raum St. Wendel.

Im Zuge des groß angelegten Reformprozesses in der katholischen Kirche werden die Dekanate des Bistums Trier in pastorale Räume umstrukturiert. Ab dem 1. Januar 2023 bilden dann die Pfarreiengemeinschaften St. Wendel, Oberthal-Namborn und Freisen-Oberkirchen einen gemeinsamen pastoralen Raum.

Ab April begeben sich zehn Organisten und Seelsorger aus den drei Pfarreiengemeinschaften in einem Gemeinschaftsprojekt auf eine Orgelreise durch den künftigen pastoralen Raum. „Wir stellen mit Konzerten und Impulsen den neuen pastoralen Raum vor“, erklärt der St. Wendeler Dekanatskantor Stefan Klemm.

Im Jahr 2021 war die Orgel von den Landesmusikräten zum Instrument des Jahres gekürt worden. Bei der anstehenden Tournee wird für eine halbe Stunde die Orgel der jeweiligen Kirche in ihren unterschiedlichen Klangfarben mit Literatur aus verschiedenen Epochen erklingen. „Das geht von Barock bis zur Gegenwart. Die Organisten werden auch das Instrument ihres Kollegen näher vorstellen“, kündigt der Dekanatskantor an.

Zudem sollen geistliche Impulse und Erläuterungen zur Musik zum Nachdenken anregen. „Nach der jeweiligen Veranstaltung ist uns der Austausch mit den Kirchgängern besonders wichtig“, ergänzt Klemm. Denn im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit zur Besichtigung des Kircheninstruments und zum Gespräch mit den Kirchenmusikern. In den Gottesdiensten sitzen die Organisten immer im Rücken der Gläubigen am Spieltisch auf der Empore.