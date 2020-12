Virtueller Jahreswechsel : Güdesweiler schmeißt eine Online-Silvester-Fete

Im eigenen Zuhause zuerst mit der Familie anstoßen und dann virtuell auch den Nachbarn zuprosten – diese Kombination soll die Silvester-Online-Feier in Güdesweiler möglich machen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Güdesweiler Damit Corona zum Jahreswechsel nicht mitfeiert, hat sich Ortsvorsteher Timo Backes diese Variante ausgedacht. Ein Programm gibt es auch.

Nicht nur mit Weihnachten, sondern auch mit Silvester verbinden wir viele Traditionen. Als klar war, dass es an beiden Feierlichkeiten Beschränkungen geben würde, trieb so manchen die Frage um: Wie soll das werden? Auch Timo Backes, Ortsvorsteher von Güdesweiler, hat sich so seine Gedanken zum Jahreswechsel gemacht. Weil eine Party mit persönlichen Begegnungen nicht möglich ist, verlegt er diese jetzt einfach ins Internet. Und lädt dazu gleich das ganze Dorf ein. Durch seinen Beruf als IT-Berater hat er „Wonder“, eine kostenlose Plattform für Webkonferenzen kennengelernt. Darauf können sich virtuell bis zum 1500 Menschen bewegen und darauf steigt nun Güdesweilers erstes Online-Silvester.

„An Weihnachten habe ich die Plattform nochmal privat mit der Familie getestet. Wir waren zu sechst angemeldet und fanden es alle lustig“, erzählt Backes. Ob es eine ähnlich positive Resonanz bei der geplanten großen Party an diesem Donnerstag, 31. Dezember, geben wird, wisse er nicht. „Aber ich möchte es einfach mal anbieten.“

„Wonder“, so erläutert der Beigeordnete der Gemeinde Oberthal, sei keine klassische Web-Konferenz mit 100 Leuten, bei der einer redet und alle anderen zuhören. Vielmehr könnten sich die Teilnehmer auf der Plattform nach Lust und Laune bewegen und mit verschiedenen Leuten in Kontakt treten. So entstünden entweder 1:1-Gespräche in einem eigenen Bereich oder es trifft sich eine Gruppe zum Plaudern. Wer dabei unter sich bleiben möchte, markiert seine Konferenz einfach mit „privat“. „Es ist ein bisschen so, als stünde man auf einer Party als Clique zusammen“, vergleicht Backes.

Der Hintergrund der Wonder-Oberfläche kann der IT’ler selbst gestalten. Darauf lassen sich auch verschiedene Kästchen anlegen, die Partybereiche symbolisieren. Da findet sich dann eine Schneebar oder der Bierstand. „Ich könnte also zu meinen Freunden sagen: Wir treffen uns um 21 Uhr an der Schneebar“, schlägt Backes vor. Das ist dann ein bisschen wie in der realen Welt.

Ab 19 Uhr startet die Online-Silvester-Fete. Wobei die Teilnehmer dazustoßen können, wann sie wollen. Es müsse auch niemand dauerhaft auf der Plattform bleiben. „Ich kann zum Essen eine Pause machen und dann später wieder vorbeischauen.“ Und das ganz ohne Fußweg oder Autofahrt.

Statt Gästeliste gibt es eine Anmeldung auf der Plattform mit Namen und Mailadresse. Als Piktogramm kann der Partygast ein Wunschbild hinterlegen oder mit der Kamera ein Selfie schießen. „Vielleicht ist die Kamera ja Anlass, sich doch in ein richtiges Silvesteroutfit zu schmeißen, statt in den Jogginganzug“, schlägt Backes vor.

Für das unbeschwerte Partyvergnügen braucht es eine stabile Internetverbindung und einen PC. „Auf dem Tablet läuft das Programm leider nicht“, bedauert der Ortsvorsteher. Das habe er mehrfach mit verschiedenen Geräten getestet. Auf dem Mobiltelefon gebe es eine vereinfachte Variante, der Zugriff auf die Kamera sei nicht möglich.

Wie auf einer guten Feier üblich, hat sich auch hier der Gastgeber ein Programm ausgedacht. Es soll ein Quiz geben. Nach Kontakt mit dem Anbieter Quiz-Academy wurde Backes für deren Software freigeschaltet und konnte sich Fragen ausdenken. Das System gibt vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. „Dabei kommt es neben der richtigen Antwort auch auf den Zeitfaktor an“, erklärt Backes. So errechnet das Programm am Ende eine Rangliste mit den erfolgreichsten Mitspielern. „Für den Sieger möchte ich einen Gutschein ausloben.“ Die Teilnahme ist per QR-Code möglich.