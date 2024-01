Inklusion „Dann sind wir jetzt eben zu fünft“

Bereits seit 25 Jahren organisieren die Caritas, das Diakonische Werk, die Lebenshilfe Saarbrücken und die Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit gemeinsam das Projekt „Begleitetes Wohnen in Gastfamilien“. Dieses vermittelt erwachsene beeinträchtige Menschen, die sich eine alternative, individuelle Wohnform wünschen, in Familien, die einerseits Platz und andererseits, noch wichtiger, Lust haben, einen Menschen in ihren Alltag aufzunehmen. „Im familiären Umfeld können zum Beispiel alltagspraktische Fähigkeiten neu oder wieder erlernt werden“, betont ein Sprecher des Caritasverbandes Schaumberg-Blies, der in den Landkreisen St. Wendel und Neunkirchen für das Projekt zuständig ist. So könnten die Lebensqualität und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verbessert werden.