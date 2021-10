Saarländer erzählt in Live-Schalte vom Astronauten-Leben : „Pipi machen im Weltall?“ Wie Astronaut Matthias Maurer souverän Kinderfragen beantwortet

Foto: Evelyn Schneider

Oberthal Auch ohne Raketenstart: Die Pre-Launchparty in Oberthal ist ein Erfolg. Gut 2500 Besucher kommen in die Bliestalhalle und erleben dort unter anderem Musik, Magie und Fachvorträge. Auch „Ehrengast“ Matthias Maurer ist zwischenzeitlich via Video-Chat live dabei.