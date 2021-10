Trotz gestopptem Countdown : Gemeinde Oberthal feiert ihren Astronauten: Jetzt warten alle gespannt auf Live-Schalte mit Matthias Maurer

Blick in die Bliestalhalle. Foto: Evelyn Schneider

Oberthal Die Pre-Launchparty ist gestartet – mit Grußworten und den ersten Vorträgen. Am Nachmittag gegen 15 Uhr ist eine Live-Schalte in die USA zu Matthias Maurer geplant. Schon jetzt in die Bliestalhalle gut besucht.