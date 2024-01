Feier in Oberthal Ein Empfang mit Wasser, Wind und Weltall

„An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit, an Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit“ heißt es in einem Lied der Toten Hosen, das der Musikverein Steinberg-Deckenhardt zum Einstieg spielte. Und wenn auch nicht ewig, aber doch etwas länger Zeit wollte sich auch Stephan Rausch (CDU) an diesem Abend nehmen. Immerhin war es sein letzter Neujahrsempfang als Bürgermeister der Gemeinde Oberthal. Nach 16 Jahren Amtszeit wird er in diesem Jahr in den Ruhestand wechseln.