Jubiläum der Oberthaler Traditionsveranstaltung Töpfermarkt geht in die 20. Runde

Mit einem Keramik-Kugelfisch, in hellem Blau gehalten und mit Tupfen aus Gold versehen, fing 2015 alles an. Es war das erste Kunstwerk, das beim Wettbewerb unter den Ausstellern des Oberthaler Töpfermarktes mit Platz eins ausgezeichnet wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Markt selbst längst etabliert. Für Kunsthandwerker wie Stammgäste ist seit vielen Jahren jeweils das erste Maiwochenende dafür reserviert. Allein Corona zwang die Traditionsveranstaltung 2020 und 2021 zur Pause. Im vergangenen Jahr gab es das Comeback des Marktes, allerdings ohne Wettbewerb. Am kommenden Wochenende, 6. und 7. Mai, geht nun wieder das Komplett-Paket an den Start – verbunden mit einem Jubiläum: Es ist der 20. internationale Töpfermarkt.