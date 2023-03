Zu Besuch bei der Meerschweinchen-Zucht in Güdesweiler Wo Lümmel und Augenschmaus zu Hause sind

Hier und da ist das Geklacker der Wasserflaschen an den Gehegen zu hören. Je nachdem, wie gierig gerade daran getrunken wird. Ansonsten knabbern die Tierchen am frischen Heu oder haben sich in ihre Kuschelhöhlen zurückgezogen. An diesem Morgen schallt kein munteres Gequieke durch das Meerschweinchenhaus. „Sie sind gut gesättigt“, erklärt Elke Gebhard-Biegel und fügt lächelnd an: „Wenn es am Abend frisches Gemüse wie Karotten gibt, dann ist Alarm.“