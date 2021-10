SpaceX : Matthias Maurer: Start von Saar-Astronaut zur ISS verschoben

Cape Canaveral Der Flug des saarländischen Astronauten Matthias Maurer und seiner Crew zur Internationalen Raumstation (ISS) verzögert sich. Der ursprünglich für Samstag, 30. Oktober, um 8.43 Uhr (deutscher Zeit) geplante Start ist abgesagt.

Zur Crew-3 gehören neben Maurer (Esa) noch die Astronauten Raja Chari, Kayla Barron und Thomas Marshburn (alle Nasa). Sie sollen an Bord einer Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Kennedy Space Center am Cape Canaveral (Florida, USA) zur ISS aufbrechen. Seit dem Wochenende befinden sich die vier Raumfahrer in Quarantäne in Houston (Texas, USA). So soll ihre eigene Gesundheit und die ihrer Kollegen, die sich bereits in der Raumstation aufhalten, sichergestellt werden. Voraussichtlich am Montag, 25. Oktober, fliegen sie in einem Nasa-Flugzeug zum Weltraumbahnhof, um dort letzte Vorbereitungen für ihre Reise ins All zu treffen.