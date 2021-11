Saarländer erzählt in Live-Schalte vom Astronauten-Leben : Astronaut Matthias Maurer beantwortet Kinderfragen: „Pipi machen im Weltall?“

Foto: Evelyn Schneider

Oberthal Auch ohne Raketenstart: Die Pre-Launchparty in Oberthal ist ein Erfolg. Bis zu 4000 Besucher kommen in die Bliestalhalle und erleben dort unter anderem Musik, Magie und Fachvorträge. Auch „Ehrengast“ Matthias Maurer ist zwischenzeitlich via Video-Chat live dabei.