Gemeinderat Oberthal hat sich konstituiert CDU verliert die absolute Mehrheit im Rat

Nach der Sommerpause startet der neu gewählte Oberthaler Gemeinderat demnächst sozusagen in den Arbeitsalltag. Die konstituierende Sitzung hatte der noch amtierende Bürgermeister Stephan Rausch (CDU) bereits im Juli angesetzt. Damals verpflichtete er jedes der Mitglieder per Handschlag zur „gewissenhaften Ausübung des Amtes“. Statt wie bislang 27 Mandatsträger sind es nur noch 26. Der Verlust des einen Sitzes im Gremium resultiert daraus, dass die AfD in der Gemeinde Oberthal mehr Stimmen erhalten hat, als Kandidaten auf der Liste standen. Dort war lediglich Heiko Wommer aufgeführt, der nun im Rat vertreten ist.