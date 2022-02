Galaktische Aktion in der Gemeinde Oberthal : Kinder bemalen Steine für Astronaut Maurer

Oberthal Kinder der Grundschule und der Kindertagesstätten in der Gemeinde Oberthal wollen den Mann auf der ISS unterstützen.

Bereits seit drei Monaten lebt Astronaut Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation (ISS). Ununterbrochen kreist er mit rund 28 000 Stundenkilometern um unseren Planeten. „Das Einzige, was noch schneller fliegt als die ISS, ist die Zeit“, sagte der 51-Jährige kürzlich in einem Interview. Die Hälfte seiner Cosmic-Kiss-Mission sei nun bereits vorbei.

Nun sind in Güdesweiler die ersten Kunstwerke fertig geworden. Stolz haben die Kinder der Bären-, Eulen-, Füchse-, Schnecken- und Kükengruppe ihre farbenfrohen Steine an Bürgermeister Stephan Rausch (CDU) übergeben. „Diese werden nun auf dem Rathausvorplatz in Form einer Kette ausgelegt“, verrät die Sprecherin. Die Kinder der Grundschule und des Kindergartens Oberthal würden sich demnächst anschließen, sodass die Steinkette mit der Zeit immer länger werde. „Gerne können auch alle anderen Bürger Steine bemalen und sich an der Aktion beteiligen“, betont die Sprecherin und ruft somit zum Mitmachen auf.