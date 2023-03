Kegeln Dank Bahnrekord zum 23. Meistertitel?

Oberthal · Die Kegler der KF Oberthal haben am Wochenende ihre Chancen auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft stark verbessert. Oberthal holte in den Play-Offs zunächst am Samstag in Hüttersdorf und dann am Sonntag zu Hause den Sieg.

07.03.2023, 16:02 Uhr

Michael Pinot legte im Schlussblock mit 951 Holz den Grundstein zum Heimsieg der KF Oberthal. Gemeinsam mit Daniel Schöneberger schaffte er es, die zuvor klar führenden Gegner aus Heiligenhaus noch zu überholen. Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler

Erst fuhren sie einen beeindruckenden Erfolg samt Bahnrekord ein – dann zeigten sie Nervenstärke: Die Bundesliga-Kegler der Kegelfreunde (KF) Oberthal sind dem Gewinn ihrer 23. deutschen Meisterschaft in den beiden Partien der Meisterschafts-Endrunde (Play-Offs) am Wochenende ein großes Stück näher gekommen.