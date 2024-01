Kegeln Oberthal droht das Unvorstellbare

Verpassen die Bundesliga-Kegler der KF Oberthal zum ersten Mal seit ewigen Zeiten den Einzug in die Meisterschafts-Endrunde (Play-Offs)? Durch eine 1:2 (5340:5456 Holz, 35:43 Einzelwertungspunkte)-Niederlage bei der SG Düsseldorfer Kegler am Samstag fielen die KF in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Nur die ersten vier qualifizieren sich für die Endrunde. „Dass wir die Play-Offs verpasst haben, das gab es noch nie, seit ich hier bin“, erklärte KF-Mannschaftsführer Markus Gebauer. „Und ich spiele jetzt im 17. Jahr in Oberthal.“