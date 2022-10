Kegel-Bundesliga : KF Oberthal klettern durch Heimsieg auf Rang zwei

Oberthal In der Kegel-Bundesliga der Frauen haben die KF Oberthal am Samstag ihr Heimspiel gegen den KC Wieseck mit 3:0 gewonnen. Oberthal setzte sich mit 5046:4652 Holz (51:27 Einzelwertungspunkte) durch.

Das für Samstag geplante Auswärtsspiel der Bundesliga-Herren der KFO bei den SK Münstermaifeld musste wegen drei Corona-Fällen bei den Gastgebern kurzfristig abgesagt werden. Die KF verloren durch den Spielausfall die Tabellenspitze an die nun punktgleichen SK Heiligenhaus. Der neue Primus holte bei seiner 1:2-Auswärtsniederlage bei Aufsteiger TSV Salzgitter am Samstag einen Zähler. Für Oberthal steht nun am 29. Oktober um 13 Uhr ein Heimspiel gegen Salzgitter an. Der Neuling ist aktuell Drittletzter der Tabelle.