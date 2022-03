Kegel-Bundesliga : Serienmeister wird diesmal nur Dritter

Oberthal Damen der KF Oberthal verspielen die Vize-Meisterschaft. Männer mit guten Chancen.

Lange Gesichter bei den Bundesliga-Keglerinnen der KF Oberthal. Der Serienmeister der vergangenen sieben Jahre hat am letzten Spieltag der Saison Tabellenführer RSV Samo Remscheid wie erwartet nicht mehr von Tabellenplatz eins verdrängen können. Remscheid war mit drei Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Oberthal ins Saisonfinale gegangen – und sicherte sich durch einen klaren 3:0-Heimerfolg gegen Viktoria Herne (4949:4232 Holz) den Titel. Oberthal wollte sich am Samstag zu Hause im Top-Duell gegen den Tabellendritten Preußen Lünen zumindest die Vize-Meisterschaft sichern. Doch dieses Vorhaben misslang. Die KF unterlagen mit 0:3 (5104:5108 Holz).

Vor dem Schlussblock hatten die Gastgeberinnen noch deutlich in Führung gelegen – auch weil zu Beginn Yvonne Ruch mit 898 Holz die beste Zahl des Tages warf. Doch dann erzielten Bianca Mayer (836 Holz) und Sarah Petry (790) schlechtere Zahlen als ihre Gegenspielerinnen Ines Misch (839) und Katharina Schmitz (849). Nachdem die Oberthalerinnen zuletzt sieben Mal in Folge deutscher Meister wurden, müssen sie sich nun also mit Rang drei begnügen.

Nach wie vor gute Titelchancen haben dagegen die Oberthaler Herren. Der Rekordmeister gewann am Samstag sein Heimspiel am drittletzten Spieltag gegen die TG Herford mit 3:0 (5726:5155 Holz, 56:22 Einzelwertungspunkte). Stärkste KF-Akteure waren dabei Gilles Mores mit 993 Holz sowie Daniel Schöneberger, der 973 Holz erzielte.

Oberthal ist nun an diesem Samstag um 13 Uhr zum Top-Duell in Heiligenhaus zu Gast. Heiligenhaus hat drei Zähler weniger als die Nordsaarländer. Das bedeutet, dass Oberthal bei einem Sieg Meister wäre. Auch bei einer knappen 1:2-Niederlage hätte das Team noch beste Chancen auf den Titelgewinn. Bei einer 0:3-Niederlage würde dagegen Heiligenhaus die Oberthaler von Rang eins verdrängen – und die Meisterschaftschancen würden auf ein Minimum sinken. Am letzten Spieltag der Saison am Samstag, 19. März, empfangen die KF um 13 Uhr die SK Kamp-Lintfort. Heiligenhaus erwartet zeitgleich Herford.