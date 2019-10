Heimspiel : Top-Duell für Oberthaler Bundesliga-Kegler

Oberthal Das absolute Spitzenspiel der Kegel-Bundesliga der Herren steigt an diesem Samstag um 17 Uhr in Oberthal. Dann empfängt Spitzenreiter KF Oberthal den punktgleichen Verfolger SK Heiligenhaus. Beide Teams haben nach fünf Spieltagen jeweils 13 Zähler auf dem Konto.

Oberthal steht wegen der besseren Einzelwertungsbilanz vor dem kommenden Gegner. Starspieler bei Heiligenhaus ist der mehrfache Einzel-Weltmeister André Lauckmann. An der Tabellenspitze stehen aktuell auch die Bundesliga-Frauen der KF Oberthal. Sie sind am Samstag ebenfalls in einem Heimspiel gefordert: Um 14 Uhr empfängt der Serienmeister der vergangenen Jahre den Tabellenvierten KSF Wuppertal. Oberthal steht mit zehn Zählern aus vier Begegnungen auf Rang eins. Die Verfolger Preußen Lünen und KSC Dilsburg haben jeweils einen Punkt weniger. Wuppertal hat als Vierter bislang sechs Zähler gesammelt.